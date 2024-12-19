Üye Girişi
Haberler
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici

Hatice'nin Erdoğan sevgisi bambaşka

Hatice'nin Erdoğan sevgisi bambaşka
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma ve onu görebilme hayali Erzurum'daki gençlik buluşmasında gerçekleşen Hatice Ağırman, "Her namazda onun için dua ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma ve onu görebilme hayali Erzurum'daki gençlik buluşmasında gerçekleşen Hatice Ağırman, "Her namazda onun için dua ediyorum. Onu çok seviyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Erzurum gezisinde gençlerle buluşmuş ve onların içinde bulunan Hatice Ağırman ile yakından ilgilenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatice'nin ellerinden öpmesi ise hafızlara kazınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum ziyaretinde sahneye çıkan down sendromlu Hatice ile diyaloğu izleyenleri duygulandırmıştı. 20 yaşındaki Hatice, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek için izin istemiş, en büyük hayalini gerçekleştirmişti. Erdoğan'da duygulu dolu anlarda Hatice'nin ellerinde öperek hem de onunla bir süre sohbet etti.

"Hayalim öğretmen olmak"

Hatice Ağırman, en büyük hayalinin gerçekleşmesinde dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Onun çok seviyorum. Her zaman dua ediyorum. Allah yardımcısı olsun ve korusun. Şimdi bir hayalim daha var. Öğretmen olmayı, öğretmeyi çok istiyorum. Bu arada Cumhurbaşkanımızı yeninde görmek isterim. " dedi.

"Gazze, Filistin ve Suriye için dua ediyorum"

Hatice; Gazze, Filistin ve Suriye'de yaşananların kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Her duamda ve namazda onlar için dua ediyorum. Orada insanlık dışı zulümler oluyor. İnşallah en kısa zamanda huzura çıkarlar. 1 ay önce umre ziyaretindeydim. Orda da Başkanımız ve Müslümanlar için dua ettim" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Hande Yener mikrofonu uzattığı gibi geri çekti
img

Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
img

Salondaki herkesin izlediği an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı
Temizlik görevlisi ameliyata girdi, bir de poz verdi
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu

Son Dakika Haberleri

Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 1 TL kaç Suriye lirası ediyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.