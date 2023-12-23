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Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümü kutlandı

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Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Aytaç, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Aytaç, Antep halkının kahramanlıkla dolu savunmasını ve tarihe altın harflerle yazdırdığı destanı vurgulayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Antep'e olan minnetini ifade etti. 25 Aralık'ın Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu belirten Aytaç, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anarak, miras bıraktıkları değerleri 102. yıla taşımanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Aytaç, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Aytaç, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümü nedeniyle mesajı yayımladı. Antep'lilerin bu olağanüstü savunmada tüm halk olarak omuz omuza canları pahasına mücadele etmiş olduğunu belirten Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Aytaç, "25 Aralık 1921'de kurtuluşla sonuçlanan süreç boyunca kahraman Antep halkı, tüm dünyaya, en zor şartlar altında hiçbir destek almaksızın tarihe adını altın harflerle yazdıran bir kahramanlık dersi vermiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu destansı savunmaya ithafen, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' sözlerini söylemiştir. Bizlere bu vatanı, özgürlüğü ve milletine sahip çıkma bilincini miras bırakan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Ayıntap destanını yazan şehitlerimizi, gazilerimizi, saygı ve rahmetle anıyor, bizlere miras bıraktıkları değerleri 102. Yıla taşımanın onuruyla 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun' ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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