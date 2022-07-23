Hatayspor ve Fenerbahçeli Eski Futbolcular Erhan Aksay İçin Sahaya Çıktı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından düzenlenen 36. Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası'nın gösteri maçında Fenerbahçeli ve Hataysporlu eski futbolcular karşı karşıya geldi.

HBB Esentepe Futbol Sahası'nda yapılan maçta Fenerbahçe'de Bülent Uygun (Asker Bülent), Erkan Sözeri ve Tarık Daşgün gibi isimler yer alırken; Hatay takımı, HBB Başkanı Lütfü Savaş'ın kaptanlığında sahaya çıktı. Maç öncesi yaptığı açıklamada Hatay'ın ana vatana katılışı için yapılan etkinliklere önem verdiklerini söyleyen Lütfü Savaş, "36.sını düzenlediğimiz turnuvanın belki de dünyada benzeri yok. Bu sene yaklaşık 70 takım turnuvada mücadele etti ve kıran kırana maçlar oynandı. Turnuvanın düzenlenmesinde hem saha içinde hem saha dışında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Erhan Aksay Turnuvası'nın Hatay ve Türkiye var oldukça devam edeceğini de sözlerine ekleyen Savaş, "Bu turnuva sadece sportif değil aynı zamanda kültürel ve sosyal anlamda barışa katkı sunmasıyla öne çıkıyor. Şehrimizdeki kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli bir organizasyon" diye konuştu.

"HATAY'DA ÇOK İYİ AĞIRLANDIK"

Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına ismini yazdıran ve Süper Lig'de birçok takım çalıştıran Bülent Uygun da Lütfü Savaş'ın davetlisi olarak geldikleri Hatay'da çok iyi ağırlandıklarını dile getirdi. Eski süper lig hakemlerinden Cem Tosyalı'nın yönettiği maçta Hamit Korkmaz ve Cem Hanoğlu yardımcı hakem olarak görev yaptı. Maça Hataylılar büyük ilgi gösterdi. Bordo-beyaz ve sarı-lacivert renklere hizmet eden futbolcular, ortaya koydukları performansla formlarından hiçbir şey kaybetmediklerini sporseverlere gösterdi.

HATAYSPOR VETERANLAR-FENEEBAHÇE VETERANLAR: 6-6

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarıya Hatayspor etkili başladı. Lütfü Savaş'ın golüyle oyuna ağırlığını koyan bordo-beyazlılar, aradaki farkı kapattı ve skor 5-5'e geldi. Daha sonra atılan karşılıklı gollerle maç 6-6 berabere sona erdi. Ancak maçta asıl kazanan dostluk, kardeşlik ve fair-play oldu. Maçın ardından Lütfü Savaş, hakem üçlüsüne, turnuvaya adını veren Erhan Aksay'ın eşi Meziyet Aksay'a ve Fenerbahçeli futbolculara günün anısına çiçek hediye etti.

ANKA / Yerel