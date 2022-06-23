Hataylılardan Hado Seferlerine Yoğun İlgi

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin turizm ve tanıtımına katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilen Hatay Deniz Otobüsü (HADO), Kıbrıs ile Hatay arasındaki ulaşımda kent halkından ilgi görmeye devam ediyor.

19 Mayıs'ta ilk seferini yapan HADO, 450 kişilik kapasitesi ve sefer fiyatı ile Hataylıların beğenisini topladı.

Kıbrıs seyahatlerinde HADO feribotunu tercih eden vatandaşlar, sefer sonrasında memnuniyetlerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"HADO FİYATLARI UÇAĞA GÖRE ÇOK DAHA UYGUN"

HADO seferlerinin fiyatı hakkında düşüncelerini belirten yolcular, "HADO seferlerinin Hatay'ımıza gerçekten çok büyük bir katkısı var. Gidiş ve gelişimiz çok güzeldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bu seferlerin olması bizim için mutluluk verici. Fiyatlar tabii uçaklara göre çok çok iyi. Bugün uçağa binmek mümkün değil ama HADO ile 600 TL'ye gidebiliyoruz" diye konuştular.

"HADO'YU SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"

HADO seferi ile Kıbrıs'tan Hatay'a gelerek deniz ulaşımını ilk defa deneyimlediğini söyleyen bir başka yolcu da "HADO çok başarılı bir proje ve Lütfü Başkan'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. HADO'yu sonuna kadar destekliyoruz. Hatay'ın ciddi anlamda kazanımları olacaktır. Sefer fiyatları da gayet uygun" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Kıbrıs'ta üniversite okuyan ve ulaşımını HADO ile sağlayan öğrenciler ise uçağa göre fiyatların daha uygun olduğunu ve bir sonraki seferlerde de Kıbrıs'a HADO ile gidip geleceklerini söyledi.

HADO seferleri çarşamba ve pazar günleri saat 23.45'te Arsuz'dan Girne'ye, salı ve cuma günleri saat 13.00'te de Girne'den Arsuz'a yapılıyor. Biletler, www.hado.com.tr adresinden temin edilebiliyor.

ANKA / Yerel