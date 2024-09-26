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Hataylılar Yardımlaşma Derneği'nden Hatay'a Destek Projeleri

Hataylılar Yardımlaşma Derneği'nden Hatay'a Destek Projeleri
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Samsun'daki Hataylılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, deprem sonrası Hatay'a destek olmaya devam ediyor. Dernek, eğitim için 3 ton kitap topladı ve sosyal projeler ile Hatay'daki yaraları sarmayı hedefliyor.

SAMSUN'daki Hataylılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, deprem sonrası Hatay'ın yaralarını sarmak amacıyla sosyal ve kültürel projeler üretmeye devam ediyor. Hataylılar arasında dayanışmayı güçlendirmek için kurulan dernek, kısa sürede önemli projelere imza attı.

Dernek Başkanı Optisyen Sabahattin Çatal önderliğinde yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Ergin Kariptaş, Prof. Dr. İzzet Akça, Doç. Dr. Mahmut Yaran ve iş insanı Onur Uzun'un desteğiyle her kesimden 200 üyesi bulunan dernek, Hatay'da yaraların sarılması için çaba gösteriyor. Son olarak, Hatay ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin katkılarıyla düzenlenen kampanyada, depremden etkilenen çocukların eğitimi için 3 ton kitap toplandı. Toplanan bu kitaplar, Cuma günü Hatay'daki belirlenen okullara ulaştırılacak. Dernek Başkanı Sabahattin Çatal, kitap yardımlarının sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, "Sosyal ve kültürel projelerle Hatay'a faydalı olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak daha büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

Çatal, derneğin Hatay'a katkı sağlamak için başka projeler üzerinde de çalıştığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

Deprem Samsun Kültür Eğitim Yerel Yaşam Hatay

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