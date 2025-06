Hataylı Sörfçüler 2025 Türkiye Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

2025 Türkiye Dalga Sörf Şampiyonası'nda Hataylı sporcular büyük bir başarıya imza attı. Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda Hatay, 6 madalya kazandı.

Erkekler 18 yaş altı kategorisinde Samandağlı Akıl Köse Türkiye Şampiyonu olurken, aynı kategoride Kenan Doğru ikinci sırayı aldı. 14 yaş altı grubunda yarışan Cem Safi Türkiye ikinciliğini kazandı. Yetişkin erkeklerde Haydar Esmer Türkiye üçüncüsü olurken, kadınlar kategorisinde Duru Düzce (yetişkin) Türkiye üçüncüsü, 18 yaş altı kadınlarda ise Yasemin Tatlı Türkiye ikincisi oldu. Hataylı sporcular 3 yıl üst üste 18 yaş altı Türkiye Şampiyonu çıkararak istikrarını sürdürürken, bu yıl 2 sporcu milli takıma seçildi. Milli sporcular, 15-25 Temmuz tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek uluslararası şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona sonrası bölgeyi ziyaret eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, dereceye giren sporcuları tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı törende yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Hatay'ımızı her yanıyla, her yönüyle ve her unsuruyla ayağa kaldırana kadar; ve eskisinden daha güçlü, eskisinden daha güzel, eskisinden daha estetik olarak, layık olduğu gibi dünya şehri olana kadar bizlerin seferberlik ruhuyla sahada olması devam edecektir. Bu noktada konut ve iş yerlerinde, alt ve üst yapıda, eğitimde, sanatta, kültür ve turizmde, bilimde, sporda yani kısacası her bir bireyin ihtiyacı olan her alanda eskisinden daha güzelini daha iyisini yapmak üzere 24 saat esasıyla çalışmaktayız. Hatay Sörf Merkezimizin, ön hazırlığı olarak geçici olarak kurulan alanda 2024 yılında 8 ila 16 yaş aralığında 1.053 çocuk ve gencimize ücretsiz olarak dalga sörfü eğitimi verdik. Bu öğrencilerimizden 18'ine de sörf lisansları çıkarıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonasında bu ekibimiz çok güzel başarılara imza attılar. Büyük bir gurur ki 2023 ve 2024'de Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonlarımız Hatay'ın kıymetli gençleriydi. 2025 yılı Türkiye Şampiyonasında ise başarılarının üstüne başarı katarak bizlere 6 madalya ve kupa kazanma sevincini daha yaşattılar ve şimdi de bizlerle birlikteler. Özellikle şunu da belirteyim ki 18 yaş altı Türkiye Şampiyonası'nın birincisi, ikincisi ve dördüncüsü Samandağ ilçemizin sevgili gençleri oldu. Yine bir başarı ve gurur öyküsü olarak bu yıl 2 Samandağlı gencimiz milli takıma seçilerek 15-25 temmuz arasında Portekiz'de gerçekleşecek yarışmada Türkiye'mizi temsil edeceklerdir."