Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. - HATAY
İhlas Haber Ajansı / Yerel