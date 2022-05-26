Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler

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Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Piyade Uzman Çavuş, İskenderun, Hatay, Şehit, Yerel, Haberler

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