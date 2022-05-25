Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Seher - Yerel
 - Güncelleme:

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

HATAY - Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Yerel

Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title