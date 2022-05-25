Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Ahmet Seher - Yerel
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Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
HATAY - Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Yerel