Hataylı Öğrencilerden Gazzeli Çocuklara Umut Mesajı

Antakya Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazze'de savaşın mağdur ettiği çocuklara dikkat çekmek amacıyla 'Çocuklara Umut' koreografisiyle dayanışma mesajı verdi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı işgal saldırıları dünyanın dört bir yanından tepki toplamaya devam ederken Antakya ilçesindeki Antakya Anadolu Lisesi öğrencileri de, Gazze'de savaşın mağdur ettiği çocuklara dikkat çekmek için anlamlı bir koreografi hazırladı. Okul bahçesinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Çocuklara Umut" yazısını oluşturarak Gazze'deki çocuklara dayanışma mesajı verdi.

Havadan da görüntülenen etkinlik sosyal medyada destek gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
