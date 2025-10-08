Hataylı Öğrencilerden Gazzeli Çocuklara Umut Mesajı

Hatay'da lise öğrencileri, "Çocuklara Umut" koreografisi ile Gazzeli çocuklara umut oldu.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı işgal saldırıları dünyanın dört bir yanından tepki toplamaya devam ederken Antakya ilçesindeki Antakya Anadolu Lisesi öğrencileri de, Gazze'de savaşın mağdur ettiği çocuklara dikkat çekmek için anlamlı bir koreografi hazırladı. Okul bahçesinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Çocuklara Umut" yazısını oluşturarak Gazze'deki çocuklara dayanışma mesajı verdi.

Havadan da görüntülenen etkinlik sosyal medyada destek gördü. - HATAY