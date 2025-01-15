Hataylı Kıbrıs Gazisine Milli Mücadele Madalyası Verildi

Hataylı Kıbrıs gazisi Cumali Gerz'e düzenlenen törenle Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Cumali Gerz'e Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Dörtyol Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende gazi Gerz'e madalya ve beratı, Kaymakam Ümit Altay ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Öz tarafından tevcih edildi. Kaymakam Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı Gerz'e Madalya ve Nişanlar Yasası gereğince Bakanlar Kurulu'nun önerisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası'nın tevcih edildiğini belirtti. - HATAY