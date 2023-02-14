Hataylı itfaiyecileri ölümden, bindikleri araçlar kurtardı

Meydana gelen iki ayrı depremde adeta yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesinde itfaiye ekiplerinin kaldığı bina çöktü.

Meydana gelen iki ayrı depremde adeta yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesinde itfaiye ekiplerinin kaldığı bina çöktü. O sırada kaçmaya çalışan görevdeki itfaiyecileri ölümden bindikleri araçlar kurtardı. Binanın tamamen çökmesini, itfaiye araçları engellerken, enkazdan çıkan itfaiyeciler koşa koşa yardıma gitti.

10 kenti yıkan ve dakikalarca süren depremin ardından ilginç hikayeler de çıkmaya devam ediyor. Depremin en çok etkilediği şehirlerden Hatay'da adeta sağlam bina kalmadı. Saat 04.17'de meydan gelen depremde, içinde itfaiye birimlerinin de bulunduğu Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi büyük hasar aldı. Bina çökmek üzereyken, altında bekleyen itfaiye araçlarının yardımıyla son anda ayakta kaldı. Bu sayede, o sırada binada nöbette olan itfaiye ekipleri kaçmak üzereyken ölümden kurtuldu.

Ailesini kaybeden de var, enkazdan çıkıp yardıma koşan da

Nöbette bekleyen itfaiye erleri son anda binanın altında kalmaktan kurtulurken, evde aileleriyle olan itfaiye personelinin de bazıları enkazdan çıkarak koşa koşa göreve gitti. Bazı itfaiye erlerinin ise yakınlarını enkazda bıraktıkları, hiç düşünmeden can kurtarmak için göreve koştukları öğrenildi. Yakınlarını kaybeden itfaiye erlerinin, cenazelere bile katılamadıkları 8 gündür görevde oldukları ifade edildi. - HATAY