Hataylı depremzede soğuk kış günlerini yeni yuvasında geçirecek

Hatay'da asrın felaketinde evi yıkılan ve 2 yılı aşkın süre ailesiyle birlikte konteynerde yaşayan depremzede İrfan Şekereoğlu, yeni yuvasında mutlu olduğunu belirterek, "Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı, depremden 2 buçuk yıl sonra bize ev çıktı ve evimize yerleştik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde depreme yakalanan İrfan Şekereoğlu ve ailesi, evlerinin yıkılmasının ardından geçici yaşam merkezinde konteynerde yaşamaya başladı. Asrın felaketi sonrası kısa sürede başlayan ihya ve inşa çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutların inşaatına başlanmış ve konutlar kısa sürede teslim edilmişti. Depremden sonra 2 yılı aşkın süre konteynerde yaşayan Şekereoğlu ailesi, 8'inci kura çekimiyle evinin anahtarını teslim aldı. Evlerinin anahtarını teslim alır almaz yeni yuvalarına yerleşen Şekereoğlu ailesi, taşınarak sıcak yuvalarında yaşamaya başladılar. Soğuk kış günlerini ailesiyle birlikte yeni yuvasında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan İrfan Şekereoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ile getirerek, "Depremden 2 buçuk yıl sonra bize ev çıktı ve evimize yerleştik, evimizde çok mutluyuz ve huzurluyuz" dedi.

Depremden sonra 2 yılı aşkın süre konteyner da kaldıktan sonra yeni evlerinde yeni komşularıyla yaşama başlayan depremzede İrfan Şerekeoğlu, "Depremde ben hastanedeydim ama eşim, çocuklarım ve annem evdeydi. Babamı hastanede yatırmıştım. Ailemden hiçbir şekilde haber alamıyordum. Depremden 7 saat sonra ailemle buluştum. Allah'a şükür ki çocuklarıma, eşime ve anneme bir şey olmadı. Sadece evimiz yıkıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim, bizlere yeni ev yaptı ve ev verdi. Depremden sonra 2 buçuk yıl konteyner da kaldık. Konteyner da yaşamımız iyiydi ama dardı. Dışarda kalmaktan bin kat daha iyiydi. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı, depremden 2,5 yıl sonra bize ev çıktı ve evimize yerleştik. Evimizde çok mutluyuz ve huzurluyuz. Evimiz çok güzel. Allah devletimizden razı olsun, biz evlerin bu kadar güzel olacağını hiç düşünmüyorduk. Kışın konteyner da çok soğuk oluyordu ama mecbur olduğumuz için kalıyorduk. Şu anda evimizdeyiz ve güzel zamanlar geçiriyoruz. Buradaki komşularımızla aramız çok iyi ve hepsi evlerinden memnun kalıyorlar. Hepimiz devletimizden duacıyız. Çocuklarımız evden rahatça çıkıp sokakta ve parkta oynuyorlar. Burada parklar, basketbol sahaları hepsi var. Evde eksik hiçbir şey yok. Evlerde her şey düşünülmüş ve yapılmış. Eve hiçbir masraf yapmadan eve yerleştik. Yaparsa Cumhurbaşkanımız yapar" ifadelerini kullandı. - HATAY