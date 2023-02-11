Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hataylı depremzede Amasya'da doğum yaptı

Yerel Haberler

Hataylı depremzede Amasya'da doğum yaptı

Hatay Antakya'da depremde evleri hasar gören hamile Elif Kızılay, AFAD koordinesiyle getirildiği Amasya'nın Merzifon ilçesinde hastanede doğum yaptı.

Hatay Antakya'da depremde evleri hasar gören hamile Elif Kızılay, AFAD koordinesiyle getirildiği Amasya'nın Merzifon ilçesinde hastanede doğum yaptı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe Begüm adı verildi.

10 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık deprem felaketlerine doğumuna sayılı günler kala yakalanan Hataylı Elif Kızılay ve eşi Metin Kızılay, AFAD koordinesiyle Amasya'ya getirildi. Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın doğum yaptı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kız bebeğe Begüm adı verildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı ve Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan da anne ve bebeği ziyaret etti. Hastane başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Sezikli anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. - AMASYA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay Amasya AFAD Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title