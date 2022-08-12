Hatay yerel: Hatay Büyükşehir'den Şoför Esnafına Destek

Hatay haberleri: Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve elektronik sistem kullanan 514 araca ücretsiz biniş başına 3 lira 50 kuruş ödeme yapılması ile ilgili madde oybirliğiyle kabul edildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve elektronik sistem kullanan 514 araca ücretsiz biniş başına 3 lira 50 kuruş ödeme yapılması ile ilgili madde oybirliğiyle kabul edildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi 2022 yılı Ağustos ayı olağan toplantısı, HBB Başkan Vekili Murat Hayzaran Başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 77 gündem 12 gündem dışı olmak üzere toplam 89 madde görüşüldü.

MECLİSTEN ŞOFÖR ESNAFINA MÜJDE

Mecliste, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve elektronik sistem kullanan 514 araca ücretsiz biniş başına 3 lira 50 kuruş ödeme yapılması ile ilgili madde oybirliğiyle kabul edildi.

HBB Ulaşım Dairesi Başkanı Nuri Baycan, "Havuz sistemine kayıtlı 514 araca ücretsiz biniş sayısı göz önünde bulundurulduğunda aylık yaklaşık 3 bin TL destek vermiş olacağız" dedi.

KREDİ REVİZESİNE BİR KEZ DAHA RET

Toplantının bir diğer gündem maddesinde finansmanı Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı(JICA) tarafından karşılanan yaklaşık 480 milyon liralık kredi kullanımına ilişkin Lütfü Savaş'a yetki verilmesi talebi, meclis üyelerinin 48 ret, 28 kabul oyu vermesiyle oyçokluğuyla reddedildi.

Bir sonraki meclis toplantısı, 9 Eylül Cuma günü saat 14.30'da yapılacak.