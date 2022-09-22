Hatay yerel haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyesi, 15 İlçede Vatandaşlara Kanser ve Bulaşıcı Hastalık Eğitimleri Veriyor

Hatay haberler: Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), sağlık ekibi ile kırsal bölgelerde kanser ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili eğitim vererek toplumu bilinçlendirmeye devam ediyor. HBB, 15 ilçede sağlık eğitimleri düzenliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), sağlık ekibi ile kırsal bölgelerde kanser ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili eğitim vererek toplumu bilinçlendirmeye devam ediyor. HBB, 15 ilçede sağlık eğitimleri düzenliyor.

HBB, sağlık ekibi ile kırsal bölgelerde kanser ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili eğitim vererek toplumu bilinçlendirmeyi sürdürüyor. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın uygulaması, Antakya ilçesi Oğlakören Mahallesi'nde başladı. Bir doktor ve üç hemşire, kanserde erken teşhisin önemi, meme kanseri kontrolleri ve bulaşıcı hastalıklar gibi önemli sağlık konuları hakkında kadınlara eğitim verdi.

Katılımcıların sağlıkçılara merak ettiklerini sorabildiği eğitimde hemşire Alev Sayar Yücel, aşırı kanamalar, benlerde değişimler, öksürük ve göğüs ağrısı, ateşte yükselmeler ve seste değişiklikler gibi kanser belirtileri, kanserden korunma yöntemleri ve tedavileri hakkında detaylı bilgi verdi. Kadınlara verilen eğitimler, 15 ilçede birçok mahallede devam edecek.