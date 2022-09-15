Hatay yerel haberleri | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: 'Ülkemizde Gettolaşma Olsun İstemiyoruz'

Hatay yerel haberi... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriye'de yaşanan savaşın kente etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demografik yapının bozulmasına ilişkin endişelerini dile getiren Savaş, bu durumun gettolaşmaya neden olabileceğini, hatta yönetimin ele geçirilmesine sebep olabileceğini söyledi. Savaş, "Kendi çocuklarımızın gelecekte kendilerinin vereceği kararlarla ve kendi soyundan gelen insanlar tarafından yönetmesinden yanayız. Barış olsun, herkes kendi coğrafyasına gitsin istiyoruz" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriye'de yaşanan savaşın kente etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demografik yapının bozulmasına ilişkin endişelerini dile getiren Savaş, bu durumun gettolaşmaya neden olabileceğini, hatta yönetimin ele geçirilmesine sebep olabileceğini söyledi. Savaş, "Kendi çocuklarımızın gelecekte kendilerinin vereceği kararlarla ve kendi soyundan gelen insanlar tarafından yönetmesinden yanayız. Barış olsun, herkes kendi coğrafyasına gitsin istiyoruz" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, konuk olduğu radyo programında, Suriye'de yaşanan savaşın kente etkileriyle ilgili açıklamalar yaptı.

"İHRACAT, BİR GÜNDE 250 TIRDAN 25 GÜNDE BİR 100 KONTEYNERE DÜŞTÜ"

Suriye'deki savaşın Hatay'ın ekonomisinde olumsuz bir tablo yarattığını belirten Savaş, şöyle konuştu:

"Biz günde 250 TIR'la Basra Körfezi'ne kadar ihracat yapıyorduk. Yaş sebze meyve, hububat gibi birçok ürün gönderiyorduk. Bunları yapan bir şehir şu anda 25 günde bir, 100 konteynerle yetiniyor. O da denizden ulaştırma yoluyla.

Halep ile Antakya arasında, Uzunçarşı'da günde 750 bin dolarlık alışveriş olurdu. Otobüsçüden tutun da taksiciye, berbere, lokantacıya, otelciye ve çarşı esnafına kadar herkesin büyük kazanımları vardı. Şu anda maalesef bu durmuş durumda. Günlük 250 TIR'la ihracatımız da durmuş durumda. Bu 12 yıllık bir çıkmaz bizim için. Barış olursa bunlar yavaş yavaş başlar. Yakında ben en azından iki ülkenin ilgili bakanlarının görüşeceklerini düşünüyorum. İnşallah bu işten Türkiye de Suriye de en huzurlu ve en kolay şekilde kurtulur."

"İŞSİZLERİN BÜYÜK BİR KISMI ÜNİVERSİTE MEZUNU"

İşverenlerin işçi sıkıntısı çektiği, bu nedenle de çoğunlukla yabancı uyruklu işçi çalıştırdıkları iddialarını yorumlayan Savaş, bu durumun Türkiye'nin eğitim sistemindeki sorunlardan kaynaklandığını söyledi.

Savaş, "Bizim eğitim sistemimizde sıkıntılar var. Aileler çocuklarının hepsini üniversiteye gönderip eğitim almasını istiyor ama bakıyorsunuz çok büyük bir kısmı üniversite mezunu işsiz. Üniversite mezunlarını istihdam edeceğiniz alanlar belli ve o limitleri aşma şansınız yok. Böyle olunca çocuklar işsiz kalıyor. Eğitim sistemimizi irdelememiz, ona göre bir adım atmamız lazım. Esnaflık, sanatkarlık yapacak, tarlada çalışacak adam eksiğimiz var diye dışarıdan insana ihtiyaç duyarsak biz gerçekten tükenmekte olan bir toplum haline geliriz. Dinamik, genç, çocuk yaşta kendini eğitecek bir nüfusa sahibiz. Özellikle ortaokuldan sonraki yönlendirmelerin daha bilimsel, daha sağlıklı bir şekilde yapılması lazım" dedi.

"HER KURUM TEL TEL DÖKÜLÜYOR"

Türkiye'nin temel sorunlarını sıralayan Savaş, "Sorunlarımız; ekonomi, işsizlik, sığınmacılar meselesi, devlet kurumlarının gerçekten de liyakat anlamında, iş görme anlamında negatifleşen tutumu. Hem kurumlar arası iletişimde liyakat sisteminde hem de sorunların çözümünde her kurum tel tel dökülüyor. En hızlı iyileştirilmesi gereken konular, ülkedeki bütün kurum ve kuruluşlar, liyakat sistemi, kurumlar arasındaki iletişim, hukuk sistemi, eğitim sistemi ve dış politika" diye konuştu.

Yeni hükümetin işinin çok zor olduğunu vurgulayan Savaş, "Özellikle ekonomik tablo gelecek adına bizi çok kaygılandırıyor. Türkiye'nin her tarafında tarım politikasını ve bundan sonraki süreci çok iyi götürmek lazım. Çünkü Türkiye endüstri 2,5'u yaşayan bir ülke. Dünya endüstri 5.0'ı konuşuyor. Biz endüstride çok sıkı çalışsak bile endüstride, teknolojide ileri gelen devletlere 100 yılda yetişme şansımız yok. Ama 10 yıllık bir tarım politikası ile dünyada ilk 10'a giren ülke oluruz. Artık teknolojide, tarımda ileri olan ülkeler ön planda olacak, onlar ayakta kalacak" dedi.

"'ÜLKEMİZDE 'GETTOLAŞMA OLSUN İSTEMİYORUZ"

Demografik yapının bozulmasına ilişkin endişelerini dile getiren Savaş, bu durumun gettolaşmaya neden olabileceğini, hatta yönetimin ele geçirilmesine sebep olabileceğini söyledi. Savaş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun acısını Fransa başta olmak üzere birçok ülke yaşıyor. Biz kendi ülkemizde böyle bir gettolaşma olsun istemiyoruz. Coğrafyamızın her tarafı güvenli olsun. Kendi çocuklarımızın gelecekte kendilerinin vereceği kararlarla ve kendi soyundan gelen insanlar tarafından yönetmesinden yanayız. Barış olsun, herkes kendi coğrafyasına gitsin istiyoruz. Geçmişe baktığımızda gelecek adına kaygı duyduğumuz şeyler var. Savaşlar eskisi gibi topla tüfekle olmuyor. Önce ekonomi, daha sonra demografik yapıları değiştirmeyle, demografik yapınız değiştikten sonra da yönetimin ele geçirilmesi ile oluyor. Biz bu senaryoları görmek istemiyoruz. Bizim istediğimiz zaten barış. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin ve Suriye devlet başkanı ve hükümetinin bu aşamaya gelmesi bizim açımızdan gerçekten çok sevindirici. Geç de olsa doğrunun yapılması, ölen insan sayısının azaltılması, insanların umutlarının yeşertilmesi bizi mutlu eder. Çünkü biz yıllardır hep barışı istedik."

"ÇOCUKLAR TANK, TÜFEK RESİMLERİ ÇİZİYOR"

Sığınmacı sorununun sosyal yönüne ilişkin görüşlerini de paylaşan Savaş, şunları söyledi:

"Doğan çocukların hepsi maalesef okuyamıyor. Aileler bu konuda duyarlı değil. Okuyamayınca bir kısmı mendil satıyor, başka şeyler satıyor. Ama 3-5 sene sonra eli silah tutacak olanlar da vardır. Çünkü yetiştirilemeyen çocuklar maalesef uluslararası ve yerel suç örgütlerinin ağına düşüyor. Onlar da yarın başka bölgelerde elinde silah, başkalarının verdiği parayla diğer insanlara silah doğrultabilir, mermi sıkabilir. Biz iki tane okul yaptık. Bu okulda çocuklara resim yarışması yaptık. Bir tane çocuk çiçek, ev veya annesinin resmini çizmedi. Hepsi tank, tüfek, savaş uçağı gibi şeyleri çizdi. Bu çocuklar böyle büyüdü. Bu çocukların psikolojisi normal olabilir mi? Biz savaştan uzaklaşmak zorundayız."