Hatay yerel haberi... Hatay Büyükşehir'den Çocukların Sosyal ve Zihinsel Gelişimine Destek

Hatay yerel haberi | Hatay Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik düzenlediği atölyeler ile onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik düzenlediği atölyeler ile onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor.

HBB Şehir Tiyatrosu, bireylerin sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirmeleri için kullanılan, canlandırma ve oyuna dayalı bir teknik olan "yaratıcı drama" atölyeleri düzenlemeye başladı.

Şehir Tiyatrosu yaratıcı drama eğitmeni Müyeser Bayır, 6-9 ve 10-15 yaş olmak üzere iki ayrı yaş grubu için başlatılan atölyelerin, çocukların birlikte hareket etmesinde ve iletişim becerilerini geliştirmelerinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Atölyelerde etkileşimli oyunlar oynayan çocuklar hem eğlenerek keyifli zaman geçiriyor, hem de sağlıklı iletişim kurmanın temellerini öğreniyor.