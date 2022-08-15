Haber : Hatay yerel haberi... Hatay Büyükşehir'den Çocukların Sosyal ve Zihinsel Gelişimine Destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay yerel haberi... Hatay Büyükşehir'den Çocukların Sosyal ve Zihinsel Gelişimine Destek

Hatay yerel haberi | Hatay Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik düzenlediği atölyeler ile onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik düzenlediği atölyeler ile onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor.

HBB Şehir Tiyatrosu, bireylerin sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirmeleri için kullanılan, canlandırma ve oyuna dayalı bir teknik olan "yaratıcı drama" atölyeleri düzenlemeye başladı.

Şehir Tiyatrosu yaratıcı drama eğitmeni Müyeser Bayır, 6-9 ve 10-15 yaş olmak üzere iki ayrı yaş grubu için başlatılan atölyelerin, çocukların birlikte hareket etmesinde ve iletişim becerilerini geliştirmelerinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Atölyelerde etkileşimli oyunlar oynayan çocuklar hem eğlenerek keyifli zaman geçiriyor, hem de sağlıklı iletişim kurmanın temellerini öğreniyor.

ANKA / Yerel

Şehir Tiyatrosu Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title