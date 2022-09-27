Hatay yerel haberi: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, İtfaiye Haftası'nı Kutladı

Hatay haberine göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye erlerini ziyaret etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye erlerini ziyaret etti.

Antakya İtfaiye İstasyonu'nda itfaiye erleri ile bir araya gelen Savaş, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alarak, yapılan müdahaleler ile ilgili hazırlanan sergiyi gezdi.

HBB İtfaiye Daire Başkanı Özer Gövce, ziyarette, yeni hayata geçirilen 112 Çağrı Merkezi ile itfaiye entegrasyonunun tanıtımını yaptı.

Müdahaleler ve faaliyetler hakkında Savaş'a bilgi veren HBB yetkilileri, 112'ye iletilen vakaların telli ve telsiz iletişime ihtiyaç duyulmadan doğrudan itfaiye istasyonlarına ve Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) düşeceğini ve bu sayede takip, sürat ve koordinasyonun çok daha hızlı yapılacağını aktardı.

Ayrıca sahillerde can kurtarma, su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetleri hakkında da Başkan Savaş'a bilgi verildi.

SAVAŞ: "SİZLER ŞEHİRLERİN VE ORMANLARIN GÜVENCESİSİNİZ"

Başkan Lütfü Savaş, "Özellikle yazın çok meşakkatli ve zor şartlarda çok önemli olaylara, yangınlara, trafikte sıkışmış veya kaza yapmış insanlara yardım ediyorsunuz. İtfaiye ekiplerimiz gece gündüz demeden insanlarımızın hayatlarını ve aynı zamanda tabiattaki güzellikleri korumaya çalışıyorlar. Sizler şehirlerin ve ormanların güvencesisiniz. Hepinizin kazasız ve huzurlu günler geçirmenizi diliyorum" diyerek personelinin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Lütfü Savaş, itfaiye istasyonunu ziyarete gelen anaokulu öğrencilerine de itfaiye ile ilgili boyama kitabı hediye etti.