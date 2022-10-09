Hatay yerel haberi | Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takmı Galatasaray Hdı Sigorta'ya 3-2 Mağlup Oldu
Yerel Haberler
Gelen Hatay haberine göre Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Lig’inin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Galatasaray HDI Sigorta mücadeleyi 3-2 kazandı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Lig'inin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Galatasaray HDI Sigorta mücadeleyi 3-2 kazandı.
Hatay Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk seti 20-25 kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyespor, setlerde 1-0 geriye düştü. Mavi-beyazlılar ikinci sette oyuna ağırlığını koydu ve seti 26-24 kazandı ve setlerde durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette yine Hatay ekibinin üstünlüğü vardı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği sette file önünde hata yapmayan Hataylı voleybolcular seti 25-23 kazandı ve setlerde 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette konuk takım üstün bir oyun ortaya koyunca seti 25-17 kazandı ve maçta durum 2-2'ye geldi. Maçın sonucunu tie-break seti belirledi. İki takımın da üstünlük kurmak için büyük çaba sarf ettiği beşinci setin sonunda hata yapmayan Galatasaray HDI Sigorta seti 15-13, mücadeleyi de 3-2kazandı.