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Hatay yerel haberi | Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takmı Galatasaray Hdı Sigorta'ya 3-2 Mağlup Oldu

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Hatay yerel haberi | Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takmı Galatasaray Hdı Sigorta'ya 3-2 Mağlup Oldu

Gelen Hatay haberine göre Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Lig’inin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Galatasaray HDI Sigorta mücadeleyi 3-2 kazandı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Lig'inin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Galatasaray HDI Sigorta mücadeleyi 3-2 kazandı.

Hatay Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk seti 20-25 kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyespor, setlerde 1-0 geriye düştü.  Mavi-beyazlılar ikinci sette oyuna ağırlığını koydu ve seti 26-24 kazandı ve setlerde durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette yine Hatay ekibinin üstünlüğü vardı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği sette file önünde hata yapmayan Hataylı voleybolcular seti 25-23 kazandı ve setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette konuk takım üstün bir oyun ortaya koyunca seti 25-17 kazandı ve maçta durum 2-2'ye geldi. Maçın sonucunu tie-break seti belirledi. İki takımın da üstünlük kurmak için büyük çaba sarf ettiği beşinci setin sonunda hata yapmayan Galatasaray HDI Sigorta seti 15-13, mücadeleyi de 3-2kazandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Sigorta Hatay Yerel Haberler

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