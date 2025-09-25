Haberler

Hatay Valisi Masatlı, Kaymakam Adaylarına Afet Yönetimi Eğitim Verdi

Hatay Valisi Masatlı, Kaymakam Adaylarına Afet Yönetimi Eğitim Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 110. dönem kaymakam adaylarına 'Afet ve Afet Yönetimi' konulu sunum yaparak, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler sonrası uygulanan Afette Hatay Modeli'ni anlattı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 110. dönem kaymakam adaylarına eğitimleri kapsamında Afette Hatay Modeli'ni anlattı.

Depremin ilk anından itibaren bölgede bulunarak çalışmaların her anında yer alan Vali Masatlı, 110. dönem kaymakam adaylarının eğitimleri kapsamında " Afet ve Afet Yönetimi" konulu sunumuyla kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

Vali Masatlı, 6 Şubat 2023 tarihinde ve devamında yaşanan depremlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın liderliğinde ve başkanlığında bölgede yürütülen dünyanın en büyük afet sonrası; iyileştirme, ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında Hatay Valilği tarafından hayata geçirilen Afette Hatay Modeli'ni anlattı. Eğitimde; afet öncesi, afet anı ve afet sonrası bir Mülki Amirin görev ve sorumlulukları da tüm detayları ele alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Galatasaray'ın eski yıldızı iki kaleye de attı! 10 gollü inanılmaz maç

Galatasaray'ın eski yıldızı iki kaleye de attı! 10 gollü inanılmaz maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram

El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.