Hatay Valisi Masatlı, Kaymakam Adaylarına Afet Yönetimi Eğitim Verdi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 110. dönem kaymakam adaylarına eğitimleri kapsamında Afette Hatay Modeli'ni anlattı.

Depremin ilk anından itibaren bölgede bulunarak çalışmaların her anında yer alan Vali Masatlı, 110. dönem kaymakam adaylarının eğitimleri kapsamında " Afet ve Afet Yönetimi" konulu sunumuyla kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

Vali Masatlı, 6 Şubat 2023 tarihinde ve devamında yaşanan depremlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın liderliğinde ve başkanlığında bölgede yürütülen dünyanın en büyük afet sonrası; iyileştirme, ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında Hatay Valilği tarafından hayata geçirilen Afette Hatay Modeli'ni anlattı. Eğitimde; afet öncesi, afet anı ve afet sonrası bir Mülki Amirin görev ve sorumlulukları da tüm detayları ele alındı. - HATAY