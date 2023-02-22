Hatay Valiliği'nin tarihi binası depremde yıkıldı Yerel Haberler Hatay'da dün akşam yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremde Hatay Valiliği'nin tarihi binasının bir kısmı da yıkıldı. Hatay'da dün akşam yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremde Hatay Valiliği'nin tarihi binasının bir kısmı da yıkıldı. Tarihi bina dron ile havadan görüntülendi. Hatay'da dün akşam yaşanan 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin etkisi, hava aydınlanınca ortaya çıkmaya başladı. Hatay Valiliği'nin tarihi binasının bir kısmının yaşanan depremde yıkıldığı görüldü. Yıkılan bina dron ile görüntülendi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hatay Valiliği Hatay Yerel Haberler

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