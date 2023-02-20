Hatay merkezli 2 deprem Alanya'yı da sokağa döktüANTALYA Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem Antalya'nın Alanya ilçesinde de hissedildi.

Hatay merkezli 2 deprem Alanya'yı da sokağa döktü

ANTALYA Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem Antalya'nın Alanya ilçesinde de hissedildi. İlçedeki depremzedeler ve vatandaşlar sokağa döküldü.

AFAD'ın verilerine göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde yaklaşık 3 dakika sonra ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 3 dakika arayla meydana gelen depremler Antalya'nın Alanya ilçesinde de hissedildi. Deprem bölgesinden ilçede bulunan vatandaşlar büyük bir korku ve panikle kendilerini sokağa attı. Depremzede bir kadın ise panikle balkondan atladığını söyledi. Otellerde kalan depremzedelerde kendilerini dışarı atıp, büyük bir korku yaşadıklarını bildirdiler. Bazı vatandaşların ise evcil hayvanları ile dışarda olduğu gözlemlendi. İlçe merkezinde bir çok vatandaşlın sokaklara çıktığı görüldü.