Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hatay lezzetleri ile iftar açtılar

Hatay lezzetleri ile iftar açtılar

Yerel Haberler

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'daki depremden ailece kurtulan aşçı Hasan Boşca (51), bundan sonraki yaşamını Sarıgöl'de devam ettireceğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'daki depremden ailece kurtulan aşçı Hasan Boşca (51), bundan sonraki yaşamını Sarıgöl'de devam ettireceğini belirtti. Depremden sonra dünürü Halil Akça'nin daveti ile Sarıgöl'e geldiğini belirten Hasan Boşca "Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. 10 yaşımdan bu yana aşçılık mesleği ile uğraşmaktayım. Artık Hatay lezzetlerini Sarıgöl'de devam ettireceğim. Çorbalardan kebap türlerini, turşular, tatlılar, etli yemekler ve soğuk meze türleri yaparak Sarıgöl'de Hatay mutfak lezzetlerini sunmaya başladım" dedi.

Ramazan ayı nedeniyle Sarıgöllü vatandaşlar Hatay lezzetlerini tatmak için Hasan Ustanın lokantasında toplu iftar yemeği için buluşuyor.

Sarıgöllü vatandaşlar, Hatay lezzetlerinin gerçekten çok güzel olduğunu ifade ettiler. - MANİSA

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Halil Akça Sarıgöl Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title