Hatay lezzetleri ile iftar açtılar

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'daki depremden ailece kurtulan aşçı Hasan Boşca (51), bundan sonraki yaşamını Sarıgöl'de devam ettireceğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'daki depremden ailece kurtulan aşçı Hasan Boşca (51), bundan sonraki yaşamını Sarıgöl'de devam ettireceğini belirtti. Depremden sonra dünürü Halil Akça'nin daveti ile Sarıgöl'e geldiğini belirten Hasan Boşca "Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. 10 yaşımdan bu yana aşçılık mesleği ile uğraşmaktayım. Artık Hatay lezzetlerini Sarıgöl'de devam ettireceğim. Çorbalardan kebap türlerini, turşular, tatlılar, etli yemekler ve soğuk meze türleri yaparak Sarıgöl'de Hatay mutfak lezzetlerini sunmaya başladım" dedi.

Ramazan ayı nedeniyle Sarıgöllü vatandaşlar Hatay lezzetlerini tatmak için Hasan Ustanın lokantasında toplu iftar yemeği için buluşuyor.

Sarıgöllü vatandaşlar, Hatay lezzetlerinin gerçekten çok güzel olduğunu ifade ettiler. - MANİSA