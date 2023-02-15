Hatay Kırıkhan'da bazı camilerde ezanlar ambulanstan okunuyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine giden Gazipaşa İlçe Müftülüğü ekipleri, depremde camilerin ve elektrik hatlarının zarar görmesinden dolayı bazı camilerde ezanları ambulansın hoparlöründen okudu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine giden Gazipaşa İlçe Müftülüğü ekipleri, depremde camilerin ve elektrik hatlarının zarar görmesinden dolayı bazı camilerde ezanları ambulansın hoparlöründen okudu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinden, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine giden Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar ve 10 din görevlisi, deprem bölgesinde çalışmalarına başladı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde yıkım ve can kaybına neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Kırıkhan'da camilere ve elektrik hatlarına zarar verdi. Gazipaşa'dan Kırıkhan'a giden Gazipaşalı din görevlileri, vakit namazlarında ezan da okuyor. Ancak imam hatipler, depremde camilerin ve elektrik hatlarının zarar görmesinden dolayı bazı camilerde ezanları ambulansın hoparlöründen okuyor.

Burada din işleri görevlerini sürdüren ekipler, cenaze ve defin işlemlerini de gerçekleştiriyor. - HATAY