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Hatay'ın depremden önce ve sonra çekilen görüntüleri afetin boyutunu gözler önüne serdi

Yerel Haberler

Hatay'ın depremden önce ve sonra çekilen görüntüleri afetin boyutunu gözler önüne serdi

Deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın afetten önce ve hemen sonra çekilen görüntüleri, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın afetten önce ve hemen sonra çekilen görüntüleri, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Depremden bir süre önce çekilen görüntülerde yaşamın normal akışında devam ettiği Hatay'ın, depremle birlikte yerle bir olduğu görüntüler yürekleri burktu. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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