Hatay'ın Anavatana Katılışı Kutlanacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın anavatana katılışının 83. yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenleyecek.

38. Hatay Festivali kapsamında düzenlenecek etkinlikler 21 Temmuz Perşembe akşamı Sünnet Şöleni, 83 Metrelik Künefe İkramı ve Folklor Gecesi ile başlayacak. Antakya EXPO alanının ev sahipliği yapacağı etkinlikler saat 17.30'da başlayacak. Etkinliklerin ikinci gününde Türkiye'nin en uzun soluklu amatör futbol turnuvası olan Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası'nın Antakya şampiyonu belli olacak. Zorlu maçlar sonrası finale kalan Güneyler ve Hatay Medeniyetler takımları, turnuvanın şampiyonu olmak için Esentepe Futbol Sahası'nda ter dökecek. Saat 19.00'da başlayacak maçtan önce Hatay Veteranlar ile Fenerbahçe Veteranlar saat 18.00'de gösteri maçı yapacak. Fenerbahçe'nin eski futbolcularının yer alacağı maçta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yer alacak. Festivalin ikinci gün etkinlikleri, Antakya EXPO alanında saat 20.30'da başlayacak kokteyl ile tamamlanacak.

TSK MEHTERAN BİRLİĞİ KONSER VERECEK

83. yıl dönümü kutlamaları, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği'nin vereceği konser ile devam edecek. 23 Temmuz Cumartesi saat 18.30'da HBB'nin taş binası önünde başlayacak konserin ardından UNESCO Gastronomi Evi'nin piyano ve keman dinletisine ev sahipliği yapacak. Saat 19.00'da başlayacak müzik dinletisinin ardından kutlamalar bir kez daha EXPO alanına taşınacak. Volkan Konak, Antakya EXPO alanında sevenleriyle buluşacak. Volkan Konak, cumartesi akşamı saat 20.30'da EXPO amfitiyatroda vereceği konser ile 23 Temmuz'un coşkusunu yaşatacak. Festival programı, 24 Temmuz'da 11. Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası Finalleri ile son bulacak. Ata sporuna gönül veren yüzlerce güreşçi pazar günü saat 15.00'te başlayacak final müsabakalarında şampiyon olabilmek için Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi mersahına çıkacak.

ANKA / Yerel