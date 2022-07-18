Hatay'ın Anavatana Katılışı Coşkuyla Kutlanacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın anavatana katılışının 83. yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenliyor.

38. Hatay Festivali kapsamında düzenlenecek etkinlikler; 21 Temmuz 2022 Perşembe akşamı sünnet şöleni, 83 metrelik künefe ikramı ve folklor gecesi ile Antakya EXPO alanında saat 17.30'da başlayacak.

Etkinliklerin ikinci gününde, Türkiye'nin en uzun soluklu amatör futbol turnuvası olan Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası'nın şampiyonu belli olacak. Antakya ve İskenderun gruplarını lider tamamlayan takımlar, turnuvanın şampiyonu olmak için Esentepe Futbol Sahası'nda ter dökecek. Saat 18.30'da başlayacak maçtan önce Hatay Veteranlar ile Fenerbahçe Veteranlar gösteri maçı yapacak. Festivalin ikinci gün etkinlikleri, Antakya EXPO alanında saat 20.30'da başlayacak kokteyl ile tamamlanacak.

83. yıl dönümü kutlamaları, UNESCO Gastronomi Evi'nin ev sahipliği yapacağı piyano ve keman dinletisi ile devam edecek. Müzik dinletisi, 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve kutlamalar bir kez daha EXPO alanına taşınacak. Türk halk müziğinin beğenilen isimlerinden Volkan Konak, saat 20.30'da sevenleriyle buluşacak.

Festival programı 24 Temmuz'da 11. Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası finalleri ile son bulacak. Yüzlerce güreşçi, pazar günü saat 15.00'te başlayacak final müsabakalarında şampiyon olabilmek için Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi mersahına çıkacak.

ANKA / Yerel