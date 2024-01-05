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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 2023 faaliyetleri değerlendirildi

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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Depremzede vatandaşların yaralarını sarmak ve tarım faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek amacıyla düzenlenen toplantıya müdür yardımcıları, ilçe müdürler ve şube müdürleri katıldı.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Hatay'da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarda asrın felaketinden olumsuz etkilenmişti. Depremzede vatandaşların yaralarını sarmak; tarım faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek ve üreticilerin talep ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı düzenlendi. Koordinasyon toplantısında; 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına; müdür yardımcıları, ilçe müdürler ve şube müdürleri katıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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