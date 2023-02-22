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Hatay hayalet şehre dönüştü

Yerel Haberler

Hatay hayalet şehre dönüştü

Hatay'da dün gece 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından kentte hasar almış birçok bina yıkıldı.

Hatay'da dün gece 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından kentte hasar almış birçok bina yıkıldı. Enkaza dönüşen şehir havadan dron ile görüntülendi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Hatay'da çok sayıda bina çökerken birçok binada ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelmişti. Dün akşam Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından birçok hasarlı binada yıkılma meydana geldi. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, dün gece meydana gelen depremlerin ardından şehir hayalet şehre döndü. Terkedilmiş sokaklar, yıkılmış binalar havadan görüntülendi.

Binaların enkazları yollara dökülürken, şehrin aldığı hasar dron kamerasıyla kaydedildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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