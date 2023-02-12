Hatay Havalimanı yarın açılıyor

İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA tarafından onarılmaya başlanan Hatay Havalimanı pisti onarım çalışmalarında sona gelindi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA tarafından onarılmaya başlanan Hatay Havalimanı pisti onarım çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların bitmesinin ardından yarın açılması planlanan Hatay Havalimanı'nın afet bölgesi için bir yaşam koridoruna dönüşmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Hatay Havalimanı pisti hasar görmüş, havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ise pisti onarmak için çalışmalara başlamıştı. Aralıksız süren çalışmalarda sona gelindi. Pistin onarılmasının ardından Hatay Havalimanı'nın 12 Şubat Pazar günü açılması hedefleniyor. Böylece afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların çevre illerdeki depremzedelere hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması planlanıyor. - İSTANBUL