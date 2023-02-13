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Hatay Havalimanı'ndan kalkan içinde depremzedelerin olduğu uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

Yerel Haberler

Hatay Havalimanı'ndan kalkan içinde depremzedelerin olduğu uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

Depremde zarar gören Hatay Havalimanı pistinin, onarılmasının ardından depremin yaşandığı günden bu yana Hatay'dan İstanbul Havalimanı'na ilk tahliye uçuşu gerçekleşti.

Depremde zarar gören Hatay Havalimanı pistinin, onarılmasının ardından depremin yaşandığı günden bu yana Hatay'dan İstanbul Havalimanı'na ilk tahliye uçuşu gerçekleşti. Gece saatlerinde Hatay'dan havalanan AFAD gönüllülerini ve depremzedeleri taşıyan TK6946 sefer sayılı Boeing tipi yolcu uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesiyle depremzedeler tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören ve bir süredir uçuş trafiğine kapalı olan Hatay Havalimanı'nın pistindeki bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Hatay havalimanı resmen uçuşa hazır hale getirildi. İstanbul Havalimanı'ndan yolcusuz kalkan ve deprem bölgelerine yardım malzemesi taşıyan Boeing tipi uçağın Hatay'a sorunsuz inmesiyle depremin meydana geldiği günden bu yana Hatay Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleşmiş oldu. Hatay'dan İstanbul'a ilk tahliye uçuşu ise, gece 00.45 sıralarında Hatay'dan havalanan, AFAD gönüllüleri ile birlikte depremzedeleri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait TK6946 sefer sayılı yolcu uçağının İstanbul Havalimanı'na sorunsuz inmesiyle Hatay kalkışlı ilk tahliye uçuşu gerçekleşmiş oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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