Hatay haberleri! Hatay'da 'Ortak Varoluş Mozaiği'ne Dünya Rekoru İncelemesi

Guinness World Records Türkiye temsilcileri, EXPO 2021 Hatay'ın en önemli simgelerinden biri olan Ortak Varoluş Mozaiği'ni inceledi. 60'tan fazla noktada inceleyerek ölçüm yapan Guinness yetkilileri, ölçümlerin incelenmesinin ardından nihai kararını açıklayacak.

Guinness yetkilileri, bin 600 metrekare çapıyla dünyanın en büyük taban mozaiği olma özelliğini taşıyan Ortak Varoluş Mozaiği'nde detaylı ölçümler yaptı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mozaiğin mimarları Arkeolog Doç. Dr. Banu Özdilek ve Arkeolog Dr. H. Onur Tıbıkoğlu ile birlikte yetkililere eşlik etti. Hatay'ın binlerce yıllık tarihinin anlatan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğal taşlarla yapılan mozaiği yerinde gözlemleyen heyet inceleme sonunda açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA VAR OLDUKÇA MOZAİĞİMİZ VAR OLACAK"

Ortak Varoluş Mozaiği'nin gelecek nesillere bırakılacak çok önemli bir eser olduğunu belirten Savaş, "İstedik ki bu önemli eseri tüm dünya tanısın. Şehrimizin turizm ve tanıtımına katkı versin. Dünya var oldukça mozaiğimiz var olacak" diye konuştu. Mozaiğin Hatay'ın geçmişten günümüze fiziki, tarihi ve manevi tüm değerlerini yansıttığını ifade eden Savaş, "İki akademisyen arkadaşımızın projelendirdiği bu eserde yaklaşık 300 kişi çalıştı. Biz de tescillendirmek istedik. Tamamen doğal taşlarla Hatay'ın doğal geçmişini paylaşmak istedik. İnşallah hepimiz için güzel bir sonuç olur" dedi.

Guinness World Records Türkiye Hakem ve Temsilcisi Şeyda Subaşı ise rekorlar kitabına aday olarak gösterilen mozaiğin ölçüm kriterlerini anlattı. Subaşı, "Dünyada doğal mermer taşlardan oluşan en büyük mozaik rekorunu ölçmek için buradayız. Guinness Records'un en önemli kuralları gereği mozaiğin en az 500 metrekare büyüklüğünde olması gerekmektedir. Ölçümler tamamlandıktan sonra sonucu açıklayıp Hatay Büyükşehir Belediyesi yeni rekoruna sahip olup olmadığını açıklayacağız" diye konuştu.

"BİR ŞEYİ DÜNYA ÇAPINDA TANITMANIN YOLU DÜNYA REKORU KIRMAKTIR"

Heyet danışmanı Aydın Türkgücü de mozaiğin herkesin ilgisini çekeceğini söyleyerek "Mozaik ülkemiz, Hatay, insanlar ve sanatçılar adına kırılmış en güzel rekorlardan bir tanesi. Bir şeyi dünya çapında tanıtmanın yolu dünya rekoru kırmaktır. Kültür ve sanat alanında dünya çapında insanların ve turistlerin ilgisini çekecek yeni bir ziyaret merkezi olacak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. Mozaiğin mimarlarından olan Banu Özdilek, mozaiğin doğal taşlarla oluşturulmuş en geniş taban mozaiği olmasıyla öne çıktığını belirterek başarının tescillenmesi çok heyecan verici olduğunu söyledi. Onur Tıbıkoğlu da "Eser zaten Hatay'ın çok çok önemli değerlerini yansıtıyordu. Kendi başına oldukça değerli, Hatay'a değer katacak ve onun değerleriyle beslenecek bir sanat eseriydi. Hatay Büyükşehir Belediyesinin vizyonu ve oluşturulan ekip bunu ortaya çıkardı. Umarın dünya rekorunun sahibi oluruz" diye konuştu.

Guinness yetkilileri mozaiği 60'tan fazla noktadan inceleyerek ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerin incelenmesinin ardından Guinness yetkilileri nihai kararını açıklayacak.

ANKA / Yerel