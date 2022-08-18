Hatay haberleri... Defne Belediyesi Bilimevi İlk Konuklarını Ağırladı

Hatay haberler: Defne Belediyesi tarafından ilçedeki çocukların ve gençlerin teknoloji ve bilim ile iç içe büyümesi amacıyla yakın zamanda açılacak Bilimevi, ilk misafirlerini ağırladı.

Defne Belediyesi tarafından ilçedeki çocukların ve gençlerin teknoloji ve bilim ile iç içe büyümesi amacıyla yakın zamanda açılacak Bilimevi, ilk misafirlerini ağırladı.

Aşağıokçular İlkokulu 4C sınıfı öğrencileri Defne Belediyesi Bilimevi'nin ilk konukları oldu. Bilimevi içindeki Plenataryum uzay çadırında uzay ve gezegenler ile ilgili görüntüler izleyen çocuklar, güneş sistemi hakkında bilgilendirildi.

Güneş sistemi, uzay boşluğu ve gezegenler hakkında merak ettiklerini soran öğrenciler, Bilimevi'nde aktif öğrenme sürecini deneyimle fırsatı yakaladı.