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Hatay haberleri | Birleşik Krallık Başkonsolosu Poleo Hatay'da: "Yine geleceğim"

Yerel Haberler

Hatay haberleri | Birleşik Krallık Başkonsolosu Poleo Hatay'da: 'Yine geleceğim'

Hatay bölgesinden gelen habere göre Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, EXPO alanınının büyük ve etkileyici bir yer olduğunu belirterek, "Yine geleceğim. Manzara çok güzel" dedi.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, EXPO alanınının büyük ve etkileyici bir yer olduğunu belirterek, "Yine geleceğim. Manzara çok güzel" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkonsolosu Kenan Poleo ve beraberindekileri konuk etti.

Antakya EXPO alanında gerçekleşen buluşmada Savaş, konuklarına Hatay'ın tarihi, kültürel ve gastronomik değerleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin projelerinin de görüşüldüğü ziyarette Savaş, ayrıca Başkonsolos Poleo'nun kent hakkında sorduğu soruları da yanıtladı.

EXPO alanını çok beğendiğini ve Hatay'a bir sonraki gelişinde alanı gezeceğini söyleyen Poleo, "Çok sevindim ve burası hoşuma gitti. Büyük ve etkileyici bir yer. Yine geleceğim. Manzara çok güzel" diyerek nazik ev sahipliği için Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Savaş, konuklarına Hatay'a özgü hediyeler ve Atakaş Hatayspor forması takdim etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Birleşik Krallık Lütfü Savaş İstanbul Hatay Yerel Haberler

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