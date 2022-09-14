Hatay haberleri: Avrupa ve Asyalı Influencer ve Basın Mensupları, Expo İçin Hatay'da

Hatay haberleri... Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen program kapsamında yabancı basın mensupları ve influencerlar, EXPO 2021 alanlarını ziyaret etmek için Hatay’a geldi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen program kapsamında yabancı basın mensupları ve influencerlar, EXPO 2021 alanlarını ziyaret etmek için Hatay'a geldi.

İtalya, Hollanda, Belçika, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen toplam 14 misafir, EXPO alanlarında Ortak Varoluş Mozaiği, Ulusal Şehirler Bahçeleri, Arkeopark ve Bitki Müzesi'ni ziyaret etti.

Medeniyetler Bahçesi temasıyla gerçekleştiren organizasyonda Türkiye'nin birçok farklı şehrinin mirasını inceleyen misafirler, EXPO içerisinde farklı kültürler arasında keyifli bir gezi gerçekleştirdi.

Gezi kapsamında Gastronomi Akademisi'nde Hatay'a özgü kısır (sarmaiçi) workshopuna katılan misafirler, bölgeye özgü bu lezzeti kendileri hazırlayarak katılım sertifikası aldılar.

TURİSTLERİ HATAY'A DAVET ETTİLER

EXPO'ya yaptıkları ziyaretlerinde çok farklı ilgi noktaları yaratıldığından bahseden misafirler, tüm fuar alanlarını çok ilginç bulduklarını söylediler.

Kırgızistan Super Info'dan Zholudubek Kachkynbaev, "EXPO, dünya ve Hatay'ın medeniyetini hatırlatıyor" dedi.

Bölgede çok farklı ve güzel yemekler olduğunu ve başka şehirlerin kültürlerini görmenin kendileri için güzel olduğunu söyleyen Kachkynbaev tüm turistleri, Hatay'a davet etti.

EXPO'yu çok sevdiğini ve beğendiğini dile getiren Azerbaycan ARB televizyonundan Fidan Mammadli ise ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını ve ülkesine döndüğü zaman buradan bahsedeceğini dile getirdi.