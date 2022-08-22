Hatay haberi | Hatay'dan Başlayan Transanatolıa Yarışı İkinci Gününde

Hatay haberlerine göre EXPO Antakya alanında 20 Ağustos günü başlayan ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olan TransAnatolia ikinci gününe girdi.

EXPO Antakya alanında 20 Ağustos günü başlayan ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olan TransAnatolia ikinci gününe girdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) destekleriyle düzenlenen TransAnatolia'nın seramonik startı, Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen tarafından verildi. Yarışmaya; motosiklet, quad, SSV, otomobil ve kamyon kategorilerinde 56 rally ve 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışçı katılıyor.

Hatay EXPO alanından verilen start öncesi konuşan Başkan Savaş, "TransAnatolia Rally Raid yarışı bu sene ilklerin, enlerin ve tarihte dünyanın en büyük ikinci şehri olan Hatay'ımızda başladı. İlk tarımın yapıldığı, ilk buğdayın ehlileştirildiği, ilk zeytinin sofra ile buluştuğu tarihin kültürün ve medeniyetin fışkırdığı bir şehir burası. 12'ncisi düzenlenen uluslararası bir organizasyona böyle özel bir yerde, bereketli Hatay topraklarında ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Sporcularımıza şimdiden kazasız belasız bir yarış olmasını diliyorum" dedi.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Büyükpınar ise "TransAnatolia Rally Raid organizasyonu ile 12'nci yılımızda yerli ve yabancı katılımcılarımızla hazırladığımız muhteşem rotada unutulmaz bir deneyim sunmak için toplandık. 84 araç ile macera dolu bir yolculuğa çıktık ve tarihin tozlu sayfalarında, geçmişe yolculuk yapacağız" diye konuştu.

Hatay'dan başlayan yarış; Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Aksaray, Konya ve Ankara illerinden geçilerek 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sona erecek.