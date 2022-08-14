Hatay haberi... Hatay'da AKP'li ve MHP'li Meclis Üyeleri, Defne ve Hassa Projelerine Bir Kez Daha 'Hayır' Dedi

Gelen Hatay haberlerine göre Defne Turunçlu Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı ve Aktepe Hassa İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi inşaatı için kullanılacak ve finansmanı Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanacak ek kredi talebi için Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş’a yetki verilmesi konusu bir kez daha HBB Meclisi gündemine taşındı.

Defne Turunçlu Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı ve Aktepe Hassa İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi inşaatı için kullanılacak ve finansmanı Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanacak ek kredi talebi için Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş'a yetki verilmesi konusu bir kez daha HBB Meclisi gündemine taşındı.

Nisan ayı meclis toplantısında kabul edilen kredi talebi için İller Bankası fiyat artışları nedeniyle revize istemiş ve konu bir kez daha meclisin gündemine gelmişti. AKP'li meclis üyeleri, Defne Turunçlu Arıtma Tesisi inşaatı ile Hassa İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi yapımında kullanılacak kredi projesinde iki yapının ayrılmasını istemiş, HATSU Genel Müdürü İkbal Polat projede değişikliğe gidilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını söylemişti. AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu vermesiyle onay olamayan ek kredi talebi, bu ayki meclis toplantısında bir kez daha görüşüldü. Türkiye'de girdi, emtia ve enerji fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Hayzaran, ilçelerde yapılacak bu proje için ek kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirtti. Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, kredi talebine konu olan Defne ve Hassa projelerinin ayrılması şartıyla maddeye 'evet' oyu vereceklerini açıkladı.

"HATAY'IN HER KARIŞINDAN, TOPRAĞINDAN, ZERRESİNDEN SORUMLUYUZ"

Birleşimi yöneten Hayzaran, salondaki meclis üyelerini kastederek, "Hepimiz kendi ilçelerimizde seçilen meclis üyeleriyiz. Ama aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesiyiz. Hatay'ın her karışından, toprağından, zerresinden sorumluyuz. Hassa da Defne de Erzin de Dörtyol da bizim. Tüm ilçelere karşı sorumluluğumuz var. Bu noktada iki ilçemizin tek bir projede olması herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Bunun için oylayalım ve her zaman olduğu gibi hep birlikte hizmetin altına imza atalım" dedi.

Görüşmeler sonucunda, finansmanı JICA tarafından karşılanan yaklaşık 480 milyon liralık ek kredi kullanımına ilişkin Lütfü Savaş'a yetki verilmesi talebi, AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin 'ret' oyu vermesiyle bir kez daha oyçokluğuyla reddedildi.