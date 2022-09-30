Hatay haberi... Hatay Büyükşehir'den, Dönüşümünü Tamamlayan Toplu Taşıma Esnafına Maddi Destek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dönüşümünü tamamlayan ve elektronik sisteme kayıtlı olan şoför esnafına yönelik nakdi desteğin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada 1 milyon 390 bin liranın, şoför esnafının hesabına yatırıldığını duyuran Başkan Savaş, şunları kaydetti:

"Son dönemde hızla artan maliyetler ve yüksek akaryakıt fiyatları karşısında zor günler geçiren şoför esnafımıza destek olmak için verdiğimiz nakdi yardım sözünü yerine getirdik. Şoför esnafımızın ekonomisine bir nebze olsun katkı sunmak için aldığımız kararın arkasında durduk. Dönüşümünü tamamlayan ve elektronik ücret toplama sistemine kayıtlı olan toplu taşıma şoförlerinin hesaplarına temmuz ayı için 1 milyon 390 bin lira yatırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar düzenli olarak devam edecek. Vatandaşlarımızın daha kaliteli, konforlu ve güvenli şekilde toplu taşıma hizmetinden faydalanması için emek harcayan şoförlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

SAVAŞ, AĞUSTOS AYINDA KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIMIŞTI

Lütfü Savaş, toplu taşıma mevzuatı gereğince ücretsiz yolcu taşıyan esnafa maddi destek konusunu, ağustos ayında HBB meclisinin gündemine getirmişti.

Savaş'ın talebiyle meclis gündemine alınan, ülkenin içerisinde bulunduğu olumsuz ekonomik tablo nedeniyle maddi zorluk yaşayan şoför esnafını bir nebze olsun rahatlatacak madde, görüşmeler sonucu oybirliği ile kabul edilmişti.