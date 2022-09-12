Hatay haberi | Expo'21 Hatay Alanları'nda Sanat ve Eğlence Dolu Hafta Sonu Yerel Haberler Hatay yerel haberi: EXPO 2021 Hatay alanları ziyaretçilerine hafta sonları da keyifli zamanlar yaşatmaya devam ediyor. EXPO 2021 Hatay alanları ziyaretçilerine hafta sonları da keyifli zamanlar yaşatmaya devam ediyor. Animasyonlar, tiyatro oyunları, yarışmalar ve konserlerin yapıldığı EXPO alanlarında ziyaretçiler, kültür sanat ve eğlence dolu bir hafta sonu geçirdi. Hazırlanan aktivitelerle minik ziyaretçilerine de keyifli saatler sunan EXPO'da yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi, çeşitli oyunlar oynandı. DJ performansının yer aldığı ve yerel sanatçı Arden'in sahne aldığı alanda gönüllerince eğlenen vatandaşlar, şarkılara eşlik etti. Kaynak: ANKA / Yerel Hatay Yerel Haberler

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