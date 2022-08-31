Hatay haberi... Arsuz Belediyesi'nden Tekne Kortejli 'Zafer Bayramı' Kutlaması

Arsuz Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tekne korteji düzenledi.

Arsuz Belediyesi, bu yıl 100. yıl dönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla balıkçı tekneleri ve yatların katılımıyla tekne korteji düzenledi. Renkli görüntülerin oluştuğu korteje, sahil kenarındaki vatandaşlar da eşlik etti.

Büyük zaferin 100. yılını kutladıklarını Belirten Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, "Büyük zaferin 100. yılında, öncelikle bağımsızlık ve özgürlüğümüz adına, canlarını feda eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ordusuyla bütünleşen, gözünü kırpmadan vatan uğruna canını veren, bağımsızlığından asla taviz vermeyen bir milletin, başka milletlere örnek olduğu bir zaferdir. Bugün bizlere düşen, birlik ve beraberlik içinde sürdürdüğümüz bu kardeşlik ruhu içinde, bütün yokluklara rağmen her türlü zorluğu aşarak kurduğumuz Cumhuriyetimize sahip çıkarak, onu korumaktır. Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu zaferin 100. Yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.