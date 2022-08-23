Hatay haberi... Arsuz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Mahallelerdeki Çalışmalarına Devam Ediyor

Arsuz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde tespit edilen eksiklikler ve sorunların giderilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Arsuz Belediyesi, birçok mahallede kanal yapımı, büz boru döşeme, istinat duvarı, menfez ve köprü yapımı gerçekleştirirken diğer yandan sathi asfalt kaplama ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları da yapıyor.

"ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK"

Halkın refahı ve huzurunun öncelikler arasında ilk sırada olduğunu belirten Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, "Bu yola ilk çıktığımızda, çalışmalarımızı halkın huzuru ve refahını düşünerek yapacağımızı belirtmiştik. Bu yolda, belediye olarak üstümüze ne düşüyorsa kısıtlı imkanlarımızı zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Pandemiden çıkmış olmamız ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar da bu çalışmalarda daha da zorlanmamıza sebep oluyor. Ancak vatandaşlarımızın başta sağlığını, huzurunu düşünüyoruz. Çalışmalarımızı hızlandırdık. Aynı anda birçok mahallemizde çeşitli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bazı mahallelerimizde parke taşı döşeme işini yaparken diğer mahallelerimizde büz boru, kanal yapımı, sathi asfalt, istinat duvarı, sahil yürüyüş ve bisiklet yolu ve birçok çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Bununla birlikte Karaağaç mahallemizde yapımını tamamladığımız 'Bilim Evi'mizi de en kısa süre içerisinde faaliyete geçireceğiz" dedi.