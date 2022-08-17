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Hatay haber: Transanatolıa Yarışları Hatay'dan Başlayacak

Yerel Haberler

Edinilen Hatay haberine göre Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olan TransAnatolia, 20 Ağustos’ta Hatay’dan başlayacak.

Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olan TransAnatolia, 20 Ağustos'ta Hatay'dan başlayacak.

19 ve 20 Ağustos günlerinde EXPO 2021 Hatay'da düzenlenecek etkinliğin açılış töreni ve seyirci etabı Antakya'daki EXPO alanında yapılacak. Hatay'dan sonra toplam 16 il gezip 2 bin 500 kilometre yol yapılacak yarışlarla otomobil sporları ve turizm birleştirilerek Türkiye'nin coğrafyasının, kültürel ve doğal güzelliklerinin dünyaya 12'nci kez gösterilmesi amaçlanıyor. Yarışlar, 20 ile 27 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

ANKA / Yerel

Antakya Hatay Yerel Haberler

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