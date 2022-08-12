Hatay haber! Hatay Büyükşehir'den Şoför Esnafına Destek

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), bünyesinde elektronik sisteme kayıtlı olarak hizmet veren toplu taşıma şoförlerine maddi destek kararı aldı.

Elektronik sisteme kayıtlı olan şoförlere verdiği sözü tutan HBB Başkanı Lütfü Savaş, toplu taşıma mevzuatı gereğince ücretsiz yolcu da taşıyan esnafa maddi destek konusunu Belediye Meclisi'ne taşıdı. Maddenin detayları ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren HBB Ulaşım Dairesi Başkanı Nuri Baycan, "Havuz sistemine kayıtlı 514 araca ücretsiz biniş sayısı göz önünde bulundurulduğunda aylık yaklaşık 3 bin TL destek vermiş olacağız" dedi.

Cumhur İttifakı'na mensup meclis üyeleri konunun öncelikle Plan-Bütçe Komisyonu'na havale edilmesini istedi. Konunun aciliyetini ve şoför esnafının yaşadığı maddi zorlukların bir an önce bertaraf edilmesinin gerekliliğini hatırlatan HBB Başkan Vekili Murat Hayzaran, meclis üyelerinden konunun komisyona iade edilmeden oylanmasını talep etti. Başkan Savaş'ın talebiyle meclis gündemine alınan madde, oy birliğiyle kabul edildi.