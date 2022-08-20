Hatay haber! Expo'21 Hatay'da Melek Mosso Rüzgârı Yerel Haberler Hatay haberlerine göre Türkiye’nin en güçlü kadın seslendiren Melek Mosso, EXPO 2021 Hatay’da sahne aldı. Türkiye'nin en güçlü kadın seslendiren Melek Mosso, EXPO 2021 Hatay'da sahne aldı. Farklı tarzı ve özgün yorumuyla tanınan Melek Mosso, Antakya EXPO alanındaki amfitiyatroda hayranlarıyla buluştu. Genç-yaşlı, kadın-erkek binlerce Hataylı, konserden saatler önce amfitiyatroyu doldurdu. Alkış ve tezahüratlarla sahneye çıkan Mosso, tüm şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Hem şarkılarıyla hem de sahne performansıyla göz dolduran Mosso unutulmaz bir geceye imza attı. Konserin ilerleyen dakikalarında Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, sahneye gelerek Melek Mosso'ya çiçek hediye etti. Kaynak: ANKA / Yerel Melek Mosso Antakya Türkiye Hatay Yerel Haberler

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