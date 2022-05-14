Hatay Gastronomi Akademisi'nde Eğitimler Başladı - Haberler

HATAY (ANKA) - Hatay'ın yemek kültürünün gelişimine ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla EXPO 2021 Hatay'ın Antakya bölgesinde açılan Hatay Gastronomi Akademisi'nde eğitimler başladı.

Eğitime, zeytinyağına ilgi duyan ve profesyonel olarak zeytin yetiştiriciliği yapan üreticiler katıldı.

Gastronomi Akademisi Başdanışmanı Dr. Esat Özata ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya'nın öncülük ettiği eğitimde, zeytincilik, zeytinyağının mutfakta kullanımı ve zeytinyağının duyusal analizi konuları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Yaklaşık iki saat süren eğitimde katılımcılara, kusursuz zeytinyağının nasıl olması gerektiği, zeytinin doğru sıkımı, zeytinyağının diğer yağlar ile farkı ve özellikleri hakkında da önemi bilgiler aktarıldı.

"HATAY GASTRONOMİ AKADEMİSİ HATAY'A ÇOK BÜYÜK KAZANIMLAR SAĞLAYACAK"

Hatay Gastronomi Akademisi'nin Hataylılar için önemli bir şans olduğunu belirten Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, "Hatay, ülkemizde önemli zeytin üreticiliğinin yapıldığı bölgelerimizden bir tanesi. Halkımız bunu ne kadar tanıyor ve kendi ürünlerine ne kadar sahip çıkıyor konuları hakkında farkındalık yaratacağız. Kusursuz zeytinyağı nasıl olmalı, zeytinyağı yemeklerde nasıl kullanılır, diğer yağlardan farkı nedir ve mutfağımızda nasıl bir avantaj sağlar, onları konuştuk. Zeytinimize sahip çıkalım ve yerel çeşitlerimizi ön plana çıkaralım. Hatay Gastronomi Akademisi Hatay'a çok büyük kazanımlar sağlayacak. Yapılan ve yapılacak olan eğitimler ile burası çok daha ileriye gidecektir" dedi.

Eğitimin sonunda, katılımcılara sertifika verildi. Özata, zeytinyağı ile hazırladığı yemekleri eğirme katılanlara ikram etti.