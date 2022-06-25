Hatay Expo'da Sahne Simge Sağın'ın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay Expo'da Sahne Simge Sağın'ın

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın, Antakya EXPO alanında sahne aldı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın, Antakya EXPO alanında sahne aldı.

Güçlü sesi ve sahne performansıyla sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren başarılı şarkıcı unutulmaz bir konsere imza attı.

Genç yaşlı binlerce Hataylı, EXPO amfitiyatroyu doldurdu. Konseri dinlemeye gelenler cep telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik edince ortaya etkileyici görüntüler çıktı.

Konseri izleyenler arasında Hatayspor seçmeleri için dünyanın farklı ülkelerinden gelen futbolcular da yer aldı. Futbolcular, başarılı şarkıcının şarkılarına danslarıyla renk kattı.

Antakya'yı çok sevdiğini söyleyen Simge Sağın, "İstanbul'da bile böyle bir sahne yok. Sahneye çıkınca çok heyecanlandım. Görünce çok şaşırdım. Bu topraklarda şarkı söylemekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Konser sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sevenleri adına Simge Sağın'a çiçek hediye etti.

ANKA / Yerel

Simge Sağın Antakya Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title