Hatay Expo'da Sahne Simge Sağın'ın Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın, Antakya EXPO alanında sahne aldı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın, Antakya EXPO alanında sahne aldı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren başarılı şarkıcı unutulmaz bir konsere imza attı. Genç yaşlı binlerce Hataylı, EXPO amfitiyatroyu doldurdu. Konseri dinlemeye gelenler cep telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik edince ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Konseri izleyenler arasında Hatayspor seçmeleri için dünyanın farklı ülkelerinden gelen futbolcular da yer aldı. Futbolcular, başarılı şarkıcının şarkılarına danslarıyla renk kattı. Antakya'yı çok sevdiğini söyleyen Simge Sağın, "İstanbul'da bile böyle bir sahne yok. Sahneye çıkınca çok heyecanlandım. Görünce çok şaşırdım. Bu topraklarda şarkı söylemekten mutluluk duyuyorum" dedi. Konser sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sevenleri adına Simge Sağın'a çiçek hediye etti. ANKA / Yerel Simge Sağın Antakya Hatay Yerel Haberler

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