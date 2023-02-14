Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde sismik izolatör yıkıcı etkiyi önledi

Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde temelindeki yerli üretim 341 adet sismik izolatör sayesinde Dörtyol Devlet Hastanesi binasından taş bile düşmedi. Deprem anında hastane içerisindeki güvenlik kamera görüntülerinde 7.7 büyüklüğündeki depremin şiddetinin daha az derecede hissedildiği görüldü.

Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan şiddetli depremlerde Hatay dahil 10 ilde binalar yıkılmış ve binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Şiddetli deprem sırasında 2022 yılında hasta alımına başlayan Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde cam dahi kırılmadı. Binanın yapımı sırasında taşıyıcı kolonlarda kullanılan ve ilk olarak 24 Ocak 2020 yılında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde deprem sonrası önemi görülen yerli üretim 341 sismik izolatörlerin tamamının devreye girdiği öğrenildi. Deprem anında hastane koridorlarındaki güvenlik kamerası anlarında ise üst katlarda şiddetin az derecede hissedildiği anlaşıldı.

Binanın yapımında çalışan firma mühendisi Egemen Güner sismik izolatörleri anlatarak, "Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Şu anda Hatay Dörtyol ilçesinde Sağlık Bakanlığımıza bağlı Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'ndeyiz. Bu hastane birinci derecede deprem bölgesinde olduğu için izolatör ile beraber yapılmış olup 2022 yılında hasta kabulüne başlamıştır. Binamız 9 bin 500 metrekare arsa üzerinde ve 52 bin metrekarelik kapalı bir alana sahip. 400 yatak kapasiteli ve 3 bloktan oluşan bir yapı. Temelinde 341 adet izolatör dediğimiz yapı malzemesi mevcut. Bu yer zemin ile binayı birbirinden ayıran sallantıda üst katmanı tamamen koruyan bir yapıdır. Bu şekilde tespit ettiğimiz çalışmalarda bütün izolatörlerin çalıştığını gördük. Üst katlarda bütün incelemeleri de yaptık herhangi bir zarar yok. Böyle bir projede bulunmaktan çok mutluyuz" dedi.

Hastane başhekimi Uzman Doktor Müjde Ocak ise hastanenin durumuyla ilgili bilgileri de aktararak, "Hastanemiz 400 yataklı bir hastane olup 37 tane erişkin yoğun bakım yatağımız 16 tane de kuvözümüz bulunmaktadır. Depremin ilk anlarından itibaren tüm depremzedelere hizmet vermeye başladık. Yaklaşık bin 281 hastaya hizmet verdik, 580 hastanın yatışı yapıldı ve 300 kadar bir ameliyat sayımız oldu. Tüm çevre ilçelerden hasta kabullerini gerçekleştirdik. Bazı hastalarımızı Adana Şehir Hastanesi'ne sevk ettik. Bu süreçte tüm hastalarımıza da hizmet verdik" diye konuştu. - HATAY