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Hatay'dan enkazlardan geriye hatıralar kaldı

Yerel Haberler

Hatay'dan enkazlardan geriye hatıralar kaldı

Hatay'da şiddetli depremlerde birçok bina yerle bir olurken, ayakta kalanlar da büyük hasar aldı.

Hatay'da şiddetli depremlerde birçok bina yerle bir olurken, ayakta kalanlar da büyük hasar aldı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği enkaz alanlarından geriye ise vatandaşlara ait hatıralar kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında Hatay da yer aldı. Depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, on binlerce kişi yaralanıp evsiz kaldı. Yıkılan evlerden ise geriye vatandaşlara ait hatıralar kaldı. Birçok fotoğraf albümü ve hatıra eşyaları bulan ekipler, eşyaları kaybolmasın diye duvarların üzerine koydu. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Hatay Yerel Haberler

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