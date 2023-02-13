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Hatay'dan bir sevindirici haber daha... 183 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Yerel Haberler

Hatay'dan bir sevindirici haber daha... 183 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı Hatay merkez Antakya ilçesinde bir kişi daha 183 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Hatay'dan bir sevindirici haber daha... 183 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı

HATAY - Hatay merkez Antakya ilçesinde bir kişi daha 183 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Umutların tükenmediği deprem bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Berber adlı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Depremlerde en çok hasarı alan illerin başında gelen Hatay'da ekipler arama kurtarma çalışmasına aralıksız devam ediyor. Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Oymak sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yapılan çalışmaların sonucu herkesi mutlu etti. Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile Kocaeli Büyükşehir ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında Hüseyin Berber sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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