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Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

Yerel Haberler

Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 7. günde Hatay'da ortaya çıkan yıkım, dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 7. günde Hatay'da ortaya çıkan yıkım, dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, depremin 7. gününde ortaya çıkan yıkım dron ile havadan görüntülendi. Hatay'da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı.

Öte yandan, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü de görüldü. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Hatay Yerel Haberler

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